【鐘國忠專欄】該不該抱股過年？

(一) 外資逐漸歸隊中

2019 年迄今，台股已過約半個月，前半個月時間，外資 (不含自營商) 在上市買超約 17 億元，上櫃市場買超約 75 億元，共買約 92 億元，雖然不知整體 1 月份外資的動作，但相較去年 12 月上市賣超約 669 億元，上櫃賣超約 47 億元，二者共賣超約 716 億元，目前賣超動作已明顯減緩，甚至上櫃市場部分其已先將 12 月賣超部分買回，換言之，如同去年底筆者曾提到，外資過完假期後，都將陸續歸隊，迄今已有初步見到外資回來的腳步，這也是為何筆者先前要鼓勵投資人，應該把握外資歸隊前在低檔投資部局一些績優股。

(二) 抱對股票才能抱股過年

雖然 2019 年行情迄今先蹲再漲，但才幾天時間，已出現二天大跌百點以上，二天大漲百點以上，季線也在近期陸續挑戰，企圖要守穩站上，對投資人而言，馬上要面臨未來將到來的農曆春節長假，投資人又要問自己：可否抱股過年? 以下筆者將從二個角度分析供給各位作參考:

1. 可不可抱股過年: 每個投資人屬性不同，要看本身風險接受性及資金成本考量，尤其去年農曆年封關日 2/12 前一周，指數瞬間從 2/2 收盤 11126 點，才 5 天交易日，在 2/9 見到 10189 點低點，將近千點下跌，今年市場部分投資人可能會因此而擔心事件重演，預期長假休假前一周應該賣壓就會增加!

但封關日前一天，投資人可再利用低檔買進布局，主要是過去 15 年以來，封關日當天大盤上漲機率高達 87%，平均漲幅約 0.4%，當天漲幅不大，是因有長假效應，收紅是因為國人喜歡見紅討吉利，但如果只因如此的報酬率就在前一天買股賺報酬率，那就太短視了!

根據統計，以往過完年後，台股指數上漲行情高於年前，從開盤第一天至 2 個月內，上漲機率高達 7 成以上，且隨持有時間拉長，台股平均報酬率更高，過去統計持有 60 天約有 87% 上漲機率，且平均漲幅高達 67%，因此不管風險偏好為何，不妨可留一些部位等待過年後的資金歸隊行情。

2. 可抱那些類股: 根據以往統計，年前紡織、鋼鐵與電子等類股較會漲，年後電機、生技與電子等類股較會漲，但鋼鐵等行情卻急速下降，因此年前重點可在部分原物料，年後則可將重心放在出口類股上，其中世界行動通訊大會（MWC）預定 2 月 25 日起在西班牙召開，電子股則為年前與年後都可布局的類股。

另外，一些年報較佳的個股也可抱股過年，預期過完年後，上市櫃公司較績優的公司都會陸續達到宣布高峰期，但到 3 月時，較不佳的公司才會陸續發布，投資人此時應該從已宣布 12 月營收後的成績，去預期公司年報表現，如果去年營收大幅衰退 2 成以上，恐怕不用等年報發布，市場投資人就會早已作調節，或許投資人還希望第 4 季能有業外挹注，但也僅是短暫的效益，如果有業外，恐怕也是不佳，因為去年第 4 季不少國際股市都表現不佳。

整體而言，可否抱股過年，仍得視個人的屬性與持有公司的營運表現為何，但無論如何，績差公司應該利用年前趕快賣股，至於其他部分，就可酌量持有至農曆年後，春節前的紅包行情已開始慢慢加溫，而春節後也仍還有一包，只不過要再度提醒投資人，景氣已出現降溫現象，因此紅包行情不能期待太大包，整體比銀行定存高個 1~2 倍以上，也算是不錯!