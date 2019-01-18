【馮冠華專欄】今天恆指或仍反覆，留意上證走勢

1 月 18 日推介 - 平保（2318）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週四反覆偏軟，指數在高開 51 點後曾倒跌近 200 點，但在中午前又轉強並曾倒升及突破 27000 點。午後在上證轉弱及 2 隻內房股（佳源 （2768）及陽光 100 中國（2608））暴跌下又轉弱 ，最終以 26756 點收市，下跌 147 點。全日成交按日上升約 11% 至 974 億。滬深港通總成交則下跌約 2% 至 80 億，流向連續第三天淨流入，金額再增至 16.2 億。北向也是淨流入，金額按日約持平在人民幣 25.9 億。藍籌 8 升 40 跌 2 持平。

板塊方面，內險、內航、水泥及醫藥表現較好，相反，內房板塊受佳源事件而轉弱，本地地產股也有回吐。做空方面，佔大市成交再輕微回落至 13.5% 水平。牛熊証街貨最新比例是 49:51，重貨區方面，熊証平均分散在 27000-27149，牛証則大幅上移至 26500-26559。

簡評 ：據本港傳媒報導，佳源的跳崖式下跌，原於公司有一筆 3.5 億美元債在昨天到期，而該債息率突飆升至逾百厘，觸發大量沽盤湧現（疑似債務違約，孖展斬倉）。骨牌效應也令其他多隻細價股出現斬倉潮。市場擔心其他內房也有同樣風險，固整過板塊，包括大藍籌股如碧桂園（2007）也要先升後陪跌。這或許也是令大市在下午遇壓之重要原因。

筆者覺得事件應屬佳源本身問題，公司昨晚已在港交所發公告，表示該筆 3.5 億美元債和應付利息已全數償還，簡單的說，佳源或尚未脫險，但大巿應不致於再受其影響的。

雖然恆指昨天回調，但一些指標，如做空比率和南北向資金流也沒有轉壞，南下資金更按日大升，夜期和 ADR 也回穩，整體情況不算很差。但畢竟 27000 點得而復失，人民幣也回軟，加上週未前夕，今天恆指或仍反覆，變數則是昨午轉弱的上証表現。

個股方面，建議留意昨早強勢，但午後被無辜拖累的公司，筆者提供參考的，包括平保（2318）、騰訊（700）、華虹（1347）及天能（819）。內房的中海外（688）和碧桂園也是可考慮之公司。

2）美股上日市況總結 ：受華爾街日報報道指，美國財政部長姆紐欽在討論貿易談判的策略時，提出取消部分或全部 2500 億美元中國商品的關稅。雖然消息及後遭否認，美股三大指數週四卻因此而造好。

當中，道指上升 163 點或 0.67%，標指及納指則分別上升 0.76% 及 0.71%。美滙指數上升約持平在 96.08，十年期債息上升至 2.75%，紐約期油回落至 52.21 美元。港股 ADR 反彈 200 點，相當於恆指 26955 點水平。

3）新股訊息 ：內地高等教育服務供應商中國銀杏教育 (1851) 今天掛牌，暗盤價收報 1.43 元，較招股價 1.44 元跌 0.69%。

4）個股訊息 ：

東方日報 ：挪威央行公布禁止旗下全球最大主權財富基金──挪威國家主權基金向三家公司進行投資，當中包括在港上市的德永佳集團 (321)。 該行的道德委員會批評，德永佳旗下成衣製作公司偉佳針織，其於越南廠房涉及岐視女性員工；禁止組織工會；員工亦面臨健康及安全風險。故央行認為該公司侵犯人權，禁止主權基金向其作出投資。

陽光 100 中國（2608）發公告，指股份目前的交易價格顯著低估其業績及潛在價值，認為財務狀況良好，有能力在為業務的持續增長維持充足財務資源的前提下，進行建議股份回購。



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