美股盤中─銀行業獲利強勁 道瓊上漲逾160點

美國股市週三中場上漲，道瓊一度上漲逾 160 點。高盛與美國銀行公布獲利強勁，帶來利多。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數上漲 138.12 點或 0.57% 至 24203.71。

Nasdaq 指數上漲 32.79 點或 0.47% 至 7056.62。

S&P 500 指數上漲 10.28 點或 0.39% 至 2620.58。

高盛銀行公布第四季獲利高於預期，其股價上漲 6.1%。美國銀行亦公布上季獲利創新高，其股價上漲 6.2%。

分析師說，美國銀行在傳統銀行領域，表現良好。存款與放款成長均優於其他銀行。消費銀行業務成長亦健康。

此外，聯合大陸航空股價上漲逾 6%，該公司週二公布獲利優於預期。達美航空與美國航空股價均上漲至少 2%。

根據 FactSet 機構指出，逾 6% 的 S&P 500 企業已公布第四季財報。其中 85.3% 的企業獲利優於預期。

但分析師說，未來，強勁的獲利成長將越來越難見到。股市雖然上漲，但 S&P 500 企業的獲利成長預期，却持續下降。

2018 年底，美國股市大幅下跌。今年則大幅反彈。今年以來，主要指數上漲至少 3.16%。自 12 月 24 日以來，主要指數則至少上漲 8.8%。去年底的賣壓，是因擔憂全球經濟減緩。

投資人亦消化英國首相梅伊在英國脫歐協議的投票中，大敗 230 票的表現，這可能是現任政府最大的敗選差距。

英國首相梅伊告訴國會議員說，她的保守黨政府將傾聽民意。1 月 21 日將在國會發布聲明，提出英國脫歐的 B 計畫。

英國反對黨領袖 Jeremy Corbyn 說，他提出了一份不信任案動議，將於週三進行辯論及投票。