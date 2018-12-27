〈IPO市場分析〉安永：今年家數、金額雙創高 本土企業比重高達8成

安永聯合會計師事務所今 (27) 日公布企業今年 IPO(首次公開募股) 概況，台灣今年新上市櫃企業共 60 家，為近 5 年來新高，籌資金額共新台幣 235.04 億元；其中，上市共 29 家掛牌，比去年多 11 家，籌資金額新台幣 167.33 億元，較去年增加 97.6%，其中本土企業占比達 8 成，另外目前正有 21 家公司申請掛牌，產業集中科技、生技與工業相關產業。

進一步觀察今年 IPO 的產業細項，本土企業比重高達 8 成，其中高爾夫球具製造商復盛應用，籌資金額 16.42 億元居冠；上櫃市場共 31 家掛牌，較去年增加 10 家，籌資額 67.71 億元，較去年增加 1 成，以科技業居多，籌資額以是方電訊 14.80 億元居冠。KY 股部分，今年有 6 家公司掛牌，籌資額共 32.97 億元。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，台灣資本市場今年有 60 家企業掛牌，創近年 5 年新高，其中又以科技業掛牌 20 家、籌資規模 79.5 億元雙雙居冠；登錄興櫃部分，主要集中在科技與生技醫療最多，另有 25 家企業進入創櫃板。

涂嘉玲表示，受到美股大跌與美中貿易摩擦影響，台股雖在 10 月中旬跌破萬點，但今年掛牌數仍寫下近年最佳紀錄，顯示企業仍有擴產與籌資需求，反映企業對台灣仍具一定的信心。

展望後市，安永認為，美中貿易戰局勢仍未完全明朗，加上英國脫歐與中國經濟放緩等因素都將左右資本市場走勢，但對於明年 IPO 市場仍抱持樂觀態度，預期今年的 IPO 回溫動能可望延續至明 (2019) 年。

安永表示，目前共有 7 家公司申請上市，14 家申請上櫃，產業主要集中在科技、生技與工業等產業，反映市場相對看好這三類產業後市發展。