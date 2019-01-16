政伸處分深圳廠股權 估將貢獻每股純益8.36元

自行貼標印刷廠政伸 (8481-TW) 今 (16) 日公布，以人民幣 2 億元(台幣 9.13 億元)，處分中國大陸深圳廠 100% 股權，預估獲利人民幣 1.22 億元(台幣 5.57 億元)，將貢獻每股純益 8.36 元，預計今年下半年入帳。

政伸目前在中國大陸深圳、太倉、天津都設有生產據點，產品行銷全球各大自行車、高爾夫球頭、棒球棒及曲棍球等國際知名品牌，包括自行車巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、高爾夫球頭 TaylorMade、棒球棒 Easton 等。此外，政伸福建漳浦廠預計 2020 年第 2 季落成，將可取代深圳廠原有的產能，且規劃產能可較原深圳廠增加 120%。

為更貼近客戶需求及政府的南進政策，政伸早於 2016 年 11 月在越南設立服務據點，近期為因應全球貿易情勢變化，不少客戶紛至越南設廠，因此看好東協地區未來發展，政伸已著手越南平陽省進行租廠生產，除可服務現有自行車及高爾夫球頭等客戶，當地市場亦具開發潛力，預計今年第 2 季開始投產，將可成明年營收及獲利成長動能之一。

政伸去年第 4 季在旺季加持之下，單季營收以 3.24 億元創新高，季增 12.91%，年增率 2.25%，全年營收 11.38 億元，年減 0.98%，前 3 季營收 8.13 億元，毛利率 45.55%，與前年同期持平，稅後純益 1.54 億元，每股純益 2.31 元；法人估，致伸全年獲利將不低於 2017 年稅後純益 2.22 億元。

公司對今年也看好，預期自行車市場將陸續回溫，高爾夫球產品市場則穩定成長，加上其他應用面的持續拓展效益。