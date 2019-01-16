星宇張國煒：服務要讓旅客有「WOW」的感覺 思考突破標準流程

星宇航空預計 2020 年 1 月下旬正式開航，星宇航董事長張國煒今 (16) 日表示，將來每個航點「每天一班」是基本配備，「沒有做到每天一班，沒什麼意思」，初期會選擇有 open sky 的航點，如港澳、馬來西亞、新加坡等都是選項，而長程線仍瞄準美國市場；同時，服務也要讓旅客有「WOW」的感覺，做出明顯差異化。

張國煒表示，現在的旅客沒有品牌忠誠度，飛機就是交通工具，機票愈便宜愈好，使服務和價格已走向兩極化，未來星宇要做讓旅客有「WOW」的感覺，機艙設計和服務都要做出區隔，「現在上飛機就是登機、吃飯、睡覺、起床、吃飯、下機，我一直思考怎樣突破標準流程」。

另一方面，星宇航空總經理翟健華也透露，第一波考慮的航點有日本、澳門、新加坡、馬尼拉、馬來西亞和泰國等，但還是要看時間帶狀況。

張國煒強調，星宇 2 年內就會開長程線，「該踩的還是要踩，不會因為是一級戰區就避」，同時，也不擔心時間帶問題，因「桃機沒有想像中那麼滿」，且各國都有時間帶的問題並非只有台灣。

另外，對於空服員招募，翟健華說明，1 月 4 日宣布招募到今日，已收到 4000 多封履歷，由於要招募的是有經驗人才，這樣的數字讓人訝異。