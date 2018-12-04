星宇航空首梯培訓飛航員成軍 明年3月赴美受訓

星宇航空今 (4) 日宣布，首梯培訓飛航員名單出爐，14 名學員於近日參與行前說明會，並完成簽約取得星宇航空培訓飛航員資格，預計明年 3 月初前往美國進行 1 年的飛航訓練。

星宇航空培訓飛航員計畫自今年 6 月展開，僅約 1 個月即收到超過 800 位申請者報名，甄試作業於 8 月至 11 月進行，原定錄取 20 名學員，但經嚴格審核後，僅有 14 名學員一路過關斬將，通過「初階面試」、「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」和「個人專業面試」。

星宇說明，首批培訓飛航員預定於明年 3 月出發至美國鳳凰城，進行 1 年的飛航訓練，以取得商用飛行執照 (CPL)，課程包括航機和儀器的實務操作，專業學科如航空法、氣象學和導航學等，返台後再完成為期半年的機型轉換訓練，完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空第二梯培訓飛航員篩選及甄試作業，將在明年 1 月中展開，預計再挑選出 20 名優秀的應試者，於明年 9 月送往美國培訓，學員國外受訓期間的學雜、食宿及保險費用皆由公司負擔。

星宇航空規劃於明年底開始引進 10 架 A321neo，2021 年底陸續引進 5 架 A350-900 和 12 架 A350-1000，其中，A321neo 和 A350-1000 皆是國內首次導入之最新機型。