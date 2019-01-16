好玩家Q1推新手遊 將強攻粉絲經濟

興櫃遊戲商好玩家 (SNSplus)(6473-TW) 今年將在首季推出 1 款日系 RPG 塔防手遊新作，且除遊戲本業外，也將透過遊戲結合旅遊行程，主打粉絲經濟，將旅遊行程與手遊故事情節結合，整合線上與線下，進而持續將效益帶到下一個新遊戲中。今年在新手遊動能推升下，加上粉絲經濟效益最快上半年就能顯現，全年營運力拚損平。

好玩家成立於 2010 年，初期以遊戲代理發行為主，目前業務跨遊戲平台、營運、代理及共同研發，旗下產品線包括端遊、頁遊與手遊等，業務範圍除台灣外，也橫跨香港、澳門、東南亞，也是唯一曾獲美商中經合集團、經緯創投等國際法人投資的台灣遊戲公司。

好玩家主要產品為女性向與二次元遊戲，去年年中推出女性向手遊《Mystic Messenger 神祕信使》，成績表現不俗。今年則將在首季季末，推出另一款日系 RPG 塔防手遊《御城》，其為頁遊轉手遊之作，由日本遊戲發行團隊 DMM GAMES 營運，在日本擁有超高人氣，遊戲總會員數已達到 130 萬人。

好玩家董事長呂柏宏指出，去年《Mystic Messenger 神祕信使》手遊反應熱烈，玩家黏著度高，讓公司從這款遊戲營運中獲得啟發，進而思索該如何透過與玩家保持互動，來培養玩家的忠誠度，以旅遊行程結合遊戲的想法因此誕生。

呂柏宏指出，《御城》在台灣市場的營運將以高度在地化的方式，除讓中文版玩家可同步日本進度外，也將與台灣各地特色古城，進行在地化合作，推出北中南各地區具當地特色的台灣城娘，及搭配 AR 虛擬擴增實境技術，舉辦多項遊戲相關活動。

呂柏宏表示，今年除本業推新手遊外，也將透過遊戲結合旅遊行程，主打粉絲經濟，由於好玩家擅長線上行銷，未來可將旅遊行程與手遊故事情節結合，整合線上與線下，建立與玩家的互動，進而持續將效益帶到下一個新遊戲中，增加玩家對遊戲公司的黏著度，「這是一個工程」，但也是必要的突破。

除以旅遊行程結合手遊，以帶動粉絲經濟外，好玩家也可能與演藝經紀公司合作，取得如演唱會、藝人見面會這類活動門票，推出旅遊套票等產品，進而提升公司附加價值。

好玩家去年上半年稅後虧損 3761 萬元，每股虧損 0.66 元，全年預期仍將處於虧損狀態，但幅度將較 2017 年大幅縮減。今年在本業手遊動能推升下，加上粉絲經濟效益最快上半年就能顯現，今年營運力拚損平。