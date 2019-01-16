投信基金規模年增2534億元 增量創近9年紀錄

2018 年全球金融市場多空分歧，但國人投資意願不減反增，帶動國內投信基金規模全年淨增加 2534 億元，創近 9 年來紀錄。法人表示，2019 年市場波動可能加大，投資人更應該加強投資紀律，透過定期定額、分散布局方式，創造未來的贏面。

根據投信投顧公會資料統計，截至 2018 年 12 月底為止，投信整體基金規模為 2 兆 5719 億元，較 2017 年底增加 2534 億元，增幅 10.93%。

若按類型區分，以跨國指數股票型、跨國一般債券型與國內指數股票型基金的規模增加最多，分別增長 3500 億、956 億與 411 億元；而減少最多的則是國內貨幣市場型、跨國股票型與高收益債券，各減 994 億、734 億與 433 億元。

第一金投信指出，2018 年全球遭逢美中貿易戰、美國升息、地緣政治事件及景氣觸頂等因素干擾，股市陷入多空分歧狀態，不過，整體投信基金規模仍逆勢增長，淨增加金額僅次於 2009 年的 4036 億元，為近 9 年新高，反映國人投資意願仍高。

展望 2019 年，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，市場對全球股市的看法有越來越悲觀的傾向，認為行情進入多頭末升段，離空頭越來越近。加上，走了 10 年的多頭行情，在眾多亂流干擾下，股價漲多必然出現修正。尤其，若缺乏獲利成長支撐，或高債務、高槓桿堆砌的行情，將禁不起市場考驗。

今年經濟成長預期或許疲弱些、企業獲利成長減緩，但葉菀婷認為，主要國家的金融槓桿倍數偏低、企業帳上現金豐厚，同時，科技業創新大幅領先，未有債務或本夢比泡沫的危機，待股價合理整理後，反而有利市場長期表現。因此，建議投資人未來更應加強投資紀律，透過定期定額與分散布局方式，創造未來的贏面。