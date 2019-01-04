政伸併購荷商強化歐洲布局 今年營運展望樂觀

網版印刷廠政伸 (8481) 強化全球布局，2018 年 12 月 19 日以 3150 萬歐元 (約新台幣 1.1 億元) 取得荷蘭 Doublepress Products B.V. 公司 100% 之股權，及土地建物、生產設備等。稅後淨利率約 15%，有助快速拓展歐洲市場，產生一加一大於二的效益。由於第四季為產業旺季，政伸預估 2018 年獲利將不低於去年水準，今年在既有市場、新應用及併購效益下，營運展望樂觀。政伸稱霸自行車貼標印刷領域 30 多年，也進入棒球棒、曲棍球桿、高爾夫球頭、運動器材、3C 產品及行李箱等不同領域，近期更跨足保溫瓶家用領域，產品多元之應用已位居全球貼標大廠之冠。



目前在台灣、中國深圳、太倉、天津皆設有生產據點，產品行銷全球各大自行車、高爾夫球頭、棒球棒及曲棍球等國際知名品牌。政伸表示，福建漳浦廠預計在 2020 年第二季落成，預計產能可較原深圳廠增加 120%，同時配合香港世同股權轉讓處分，後續潛在利益亦可樂觀期待。



為更貼近客戶需求及政府的南進政策，政伸 2016 年 11 月即在越南設立服務據點，近期更著手越南平陽進行租廠生產，除可以服務現有自行車及高爾夫球頭等客戶外，當地市場亦深具開發潛力，預計 2019 年第二季開始投產，將可成為明年營收及獲利成長的動能之一。



為強化全球布局，政伸 2018 年 12 月 19 日由子公司 --Transart Europe B.V. 以 1,005 仟歐元 (約新台幣 35,225 仟元) 取得荷蘭 Doublepress Products B.V. 公司 100% 之股權，及以 2,145 仟歐元 (約新台幣 75,182 仟元) 取得其土地建物及生產設備等，營運版圖更深入歐洲市場。



政伸總經理李煜培表示，荷蘭 Doublepress Products B.V. 公司為歐洲自行車貼標的領先製造商之一，與國際各大自行車廠品牌有超過 30 年以上的合作經驗，2017 年營收約 200 萬歐元左右，稅後淨利率約 15%，且該公司具備高度自動化設備，加上與政伸企業現有客戶並無重疊之處，可望藉其歐洲市場的耕耘經驗，有助於政伸企業快速拓展歐洲市場，產生一加一大於二的效益。



政伸企業累計去年前三季營收 8.13 億元，稅後純益 1.54 億元，每股盈餘 2.31 元，第四季一向為產業旺季，法人預估全年獲利將不低於去年水準。展望今年，公司看好自行車市場將陸續回溫，高爾夫球市場則是穩定成長，加上其他應用面的持續拓展以及併購成效，整體營運看法甚為樂觀。