億光開發車用Mini尾燈有成 搶攻Nepcon Japan展會

億光 (2393) 參與 Nepcon Japan，在展會上展示完整車內外及紅外線產品，當中 Mini 車用尾燈、紅外應用模組產品最為搶眼，新款 Mini 尾燈使用億光小間距顯示屏元件製作而成，符合人眼視覺所需辨識度(Pixels Per Inch)27.63，實現智能尾燈系統(Adaptive Rear Lamp System)。 此次 Nepcon Japan，億光展示多款紅外線不同尺寸、強度、發光角度的傳輸接受元件(IR,PD/PT)，廣泛應用於電子書、光學觸控螢幕、穿戴式裝置及家電等生活產品上，新品紅外線 IR-C19M A80 系列(尺寸：3.5x3.5x1.6mm)，使用紅外波段 940nm 波長，總功率 800Mw@1A，最大連續電流 500mA，發光角度 80 度，搭配 ISP 影像處理器和 CMOS 感測元件，達到人臉辨識功用。



億光自 2010 年引領顯示屏小間距，不斷地提升 LED 穩定性與顯示效果及客戶打件便利性，小間距 18-032(0606) 系列可實現微間距 P0.7mm，達到微距無縫拼接、色彩自然真實、高水準超高清畫面顯示，全系列小間距產品皆通過 13 項可靠性測試。



