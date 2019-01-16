志聖去年獲利成長36% 每股純益3.46元

PCB 及 TFT LCD 設備廠志聖工業 (2467-TW) 今 (16) 日公布 2018 年全年自結，稅後純益 5.49 億元，年增 36.28%，依目前 15.87 億元股本計算，每股純益 3.46 元，公司仍看好 PCB 濕製程設備汰舊換新需求，估今年出貨，還可較去年再成長 20%，將為今年營運動能之一。

志聖 2018 年全年營收 56.99 億元，創新高，年增 13.93%，獲利成長幅度優於營收，稅後純益為 5.49 億元，年增 36.28%，每股純益達 3.46 元。

就各類產品比重來看，PCB 設備占營收達近 5 成，面板設備占 3 成。志聖 PCB 設備銷售比重增加，主要是持股 70% 的子公司創峰科技，在銷售 PCB 濕製程設備的數量快速增長，創峰 PCB 濕製程設備主要訴求在於節能、減排、高度自動化，正符合目前大陸市場 PCB 廠的需求，銷售數量也節節攀升。

創峰科技濕製程設備出貨爆量，主要符合目前大陸 PCB 廠需求，且以各廠汰舊換新為主，加上配合相關化學藥劑供應商的搭配銷售，業務量持續上揚。

志聖 PCB 曝光機設備上，持續開發非汞燈的 LED 光源產品，至於因應細線路、細線寬的雷射成像曝光機產品，志聖雖然本身並沒有生產，但以代理銷售為主，也已有 8 部的銷售業績，如未來市場需求確立，將會考慮與目前的生產廠商有進一步合作。