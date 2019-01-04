創業家結盟ECOCO 搶進循環經濟大餅

創業家 (8477) 旗下電商平台生活市集、好吃市集及旗下持股子公司的 B2B2C 平台松果購物認同永續經營的正向循環，並期望持續實踐企業社會影響力，今宣布與循環經濟平台「ECOCO 循環經濟」(以下簡稱 ECOCO)合作，成為國內首波結盟的公益電商集團。根據政府在 2018 年環保署「循環再生－回收基金 20 年特展」所公布的數據，台灣整體資源回收率達 52.51%，在世界中名列前茅，而政府也大力發展循環經濟，希望結合民間力量持續推動。



ECOCO 是一個來自台南、鼓勵大眾為環境動起來而創造的樂趣點數平台，將生活中產生的寶特瓶、鋁罐、手搖飲塑膠杯等可回收物，透過 ECOCO 回收機進行蒐集，投瓶量可累計產生點數於 ECOCO App 中，再用於生活消費折抵，而將「資源回收」創意化的全新營運模式，亦曾獲得 2018 全國循環經濟創意競賽產業組金獎。



創業家兄弟董事長郭書齊及松果購物董事長郭家齊兄弟齊號召旗下三大電商平台一同響應，透過旗下生活市集、好吃市集及松果購物與 ECOCO 的跨界結盟，成為其首波合作的電商公益平台，以點數兌換的方式提供優於站內的折價券，希望發揮通路平台正向影響力，並持續落實企業社會責任。