梅伊版脫歐協議料將闖關失敗 分析師：市場波動難避免

英國下議院將於倫敦時間 15 日晚間 7 點 (台灣時間 16 日凌晨 3 點)，針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，進行表決；外界預期，該協議將闖關失敗，且金融市場勢必出現劇烈波動。

台北時間週二 (15 日) 下午 4 點 57 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元上漲 0.06%，至 1.2871。

英鎊兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

當前情勢對梅伊極為不利，就連梅伊所屬的保守黨，都有至少 70 名議員，公開表達反對立場，梅伊版脫歐協議，恐難過關。

部分歐盟官員研判，梅伊勢必得將 3 月 29 日的脫歐生效時間點延期。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler，在接受 CNBC 採訪時表示，如果梅伊版脫歐協議未能過關，她必須在短短數日內，提交下一步行動計畫，並面臨不信任投票的風險，市場會出現如膝反射般的「下意識波動」。

富國銀行利率策略主管 Michael Schumacher 指出，很難斷言表決結果，但政府當局可能會有所妥協，甚至舉行二次公投，讓民眾決定要不要留歐。

Schumacher 稱，表決結果就像潘朵拉的盒子，不知會帶來何種結果，但可以確定的是，隨著表決時間逼近，處於波動狀態的市場，已被逼到刀口上。