紐約匯市—梅伊挺過不信任投票 英鎊小幅走高

週三 (16 日) 交易，英國首相梅伊(Theresa May) 的政權以小幅差距挺過了不信任投票，英鎊小幅走高。與此同時，其他多數主要貨幣均限於區間交易。

週二英國國會壓倒性否決梅伊與歐盟簽訂的脫歐協議後，反對黨週三向梅伊政權發起不信任投票，最終梅伊政權以 19 票 (325 票贊成、306 票反對) 的差距存活下來，梅伊稱她將會立即與反對黨領袖會面。

梅伊政權有 3 天的時間修改脫歐協議，並於 1 月 21 日之前向國會重提替代方案。

與此同時，投資者和政壇權威人士對延長《里斯本條約》第 50 條延長 (即延後脫歐時間) 的聲浪越來越大。

英鎊多數時間走勢持平，但在不信任投票結果出爐後小幅走高，英鎊兌美元最終交易價格自週二的 1.2860 美元上升至 1.2877 美元。

歐元兌英鎊下跌 0.2% 至 0.8857 英鎊。

其他貨幣

ICE 美元指數持平在 96.021。Fed 週三下午公布《褐皮書》，內容稱許多受調查的區域變得不那麼樂觀。

歐元兌美元下滑，自週二晚間的 1.1415 美元下降至 1.1401 美元。由於歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 週二稱，歐元區的經濟發展較預期疲弱，導致歐元走貶。

G 10 貨幣中表現最差的是澳元和紐元，係因紐西蘭 12 月消費者支出數據低迷。

澳元兌美元下跌 0.4% 至 0.7177 美元；紐元下跌 0.5% 至 0.6786 美元。