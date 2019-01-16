勤美去年EPS挑戰5.5元新高 今年鑄件再拚雙位數成長 營運續唱高歌

勤美 (1532) 旗下鑄件、營建業務雙成長，去年前三季 EPS 3.52 元，全年將挑戰 5.5 元創高。由於鑄造事業過去二年大量投入資源進行中國工廠整改，並通過「環安衛優良認證」，將成環保政策主要受惠者，加上美中貿易戰接獲轉單，今年將維持雙位數成長，營建事業維持平穩，今年營運可望續唱高歌。勤美持股約 82.55% 的勤美達國際，過去二年努力進行中國工廠整改，投入資金約 4-5 億元，工廠生產也受影響，不過，去年三座工廠均已通過「環安衛優良認證」，營運也恢復成長，且不合法規的陸廠被淘汰，加上美中貿易戰影響，已陸續接獲轉單，效益可望在今年顯現。



勤美目前大陸三廠年總產能達 24 萬噸，新竹廠則為 2 萬噸，以產能規模來看，目前在大陸排名第 17 名。因應客戶的訂單需求，規畫砸下 8,000 萬美元於大陸武漢蓋新廠，預計 2020 年下半年投產，年產能規畫為 8 萬噸，總產能來到 35 萬噸，勤美預計 5 年內達到大陸前 10 大鑄件廠目標。



中國鑄件廠過去數量高達 3 萬家，在環保整改政策下，先前已經關停了 1 萬家，預計未來還會再淘汰 1 萬家，目標將鑄件廠數量控制在 1 萬家以下，勤美達在工廠全面通過環安衛下，成為主要受惠公司，加上美中貿易戰，台灣廠因台商回流訂單而受惠，今年業績可望維持雙位數成長。



在營建事業方面，勤美去年認列「碧湖案」約 1/3 案量，明、後年將持續銷售。台中開發案一期規劃今年開始推案，而幾乎完銷的「勤耕延吉」與「璞真仰睦」各自可貢獻勤美 35 億與 20 億元的營建收入，都有機會在 2020 年開始交屋。



勤美在鑄件事業成長，及認列「碧湖案」挹注下，今年前三季獲利大增 2.5 倍、EPS 達 3.52 元的佳績，第四季將繼續貢獻，加上「勤美璞真頂樓」出售挹注，全年 EPS 挑戰 5.5 元以上新高，今年在鑄件事業成長，營建事業維持平穩下，營運將續唱高歌。