良維今年TypeC線材出貨逐季成長 Server占比拚增一成

良維 (6290) 去年 11 月開始少量交貨美系大廠的 iPad TypeＣ線材，而今年在 iPad Pro 銷售成長及新款 iPad 有望導入 TypeＣ接口下，良維表示，今年 TypeC 線材將較去年放量出貨，出貨量將逐季成長，對於業績貢獻將較去年大幅成長，為新興成長動能。良維指出，TypeＣ線材由去年 11 月開始出貨，兩個月共計出貨 50 萬條，為目前唯二的供應商，然 TypeＣ線材對於第一季的貢獻還未放量，產能規劃逐季放量，屆時營收貢獻也將逐季成長。



在 HomePod 部分，良維提到，去年 HomePod 銷售表現不如預期，電源線共計出貨 200 萬條，而今年雖新增開賣地區，中國將於本週正式開賣，但對於銷售表現仍保守看待，審慎預估今年出貨量將與去年持平，然由於去年已打消庫存，今年將視銷售情況逐步回沖。



而在 Server 方面，良維則表示，受到中美貿易戰影響，美系大廠動力線出貨將遞延至今年第二季開始拉貨，而去年也因該客戶遞延出貨的因素，去年全年 Server 占比不到 10%，今年在美系客戶開始拉貨下，營收占比有望上看一成。