良維8、9月連2個月虧損 每股淨損0.15元 較去年同期盈轉虧

良維 (6290-TW) 今 (22) 日公告自結八、九月 2 個月的自結損益，9 月稅後淨損 1700 萬元，每股淨損 0.12 元、8 月稅後淨損 500 萬元，每股淨損 0.03 元，累計 8-9 月淨損 2200 萬元，每股淨損 0.15 元，均較去年由盈轉虧。

良維 9 月營收 5.84 億元，年增 2.46%，但稅後淨損 1700 萬元，每股淨損 0.12 元，較去年由盈轉虧。

公司公告 8-9 月營收 11.69 億元，年增 4.84%，稅後淨損 2200 萬元，每股淨損 0.15 元，也代表良維 8 月營收 5.85 億元，月增 2.3%、年增 6.1%，稅後淨損 500 萬元，均較去年同期由盈轉虧，連續 2 個月面臨虧損的窘境。

良維今年上半年稅後純益 8440 萬元、每股純益 0.64 元，若加上 8-9 月虧損，今年前三季除 7 月外，稅後純益 6240 萬元，每股純益 0.49 元。

外界原本看好良維下半年可望受惠無線充電板轉接頭、3.1 板 Type-C、HomePod 電源線、資料中心 (Data Center) 動力線等新產品陸續出貨，帶動營運升溫，但目前來看，第三季營運表現恐承壓。