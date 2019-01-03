小金雞嘉基加持 法人估嘉澤Q4營收、獲利續旺

嘉澤 (3533) 去年第四季營收表現在子公司嘉基出貨成長下，法人預估，第四季營收有望維持第三季的旺季表現，而第四季雖銅價下降，但因伺服器營收占比降低，將導致產品組合轉差，毛利率將較上季表現微幅下滑，然在嘉基營收規模擴大及匯率助攻下，嘉澤第四季獲利也將維持上季的高檔表現。法人預估，受惠於農曆年前的拉貨效應，嘉澤 1 月營收可維持高檔，但第一季仍屬淡季，營收將較上季減少逾一成，但將優於去年同期表現。



在伺服器方面，法人認為，在新平台競爭下，Intel 第一季可能調降 CPU 價格，有望刺激今年 Purley 平台採用率由去年的 30-40% 提升至 60-70%，推升嘉澤伺服器產品的出貨表現，有望較去年成長約兩成。



而嘉澤另一成長動能則為嘉基，法人指出，除了兩大美系客戶訂單穩定外，今年有望新增第三大客戶，而 Thunderbolt 擴充基座訂單也持續增溫，預估今年嘉基營收有望成長上看三成。

