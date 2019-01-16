三安光電股價創兩年新低 母公司陷財務醜聞

中國 LED 龍頭三安光電被媒體揭露「與大客戶關係逾 31 億採購差額成謎」，其財務真實性受到質疑後。三安光電又爆發出母公司再質押 1378 萬股，目前累計質押股數佔總股本已達 28% 的消息，且高達人民幣 86 億元的預付帳款流向不明。

圖: 東方財富網

三安光電受到財務面上的利空消息拖累，股價近一個月來重挫逾 20%，已跌破兩年來新低。

預付帳款用途成謎

三安光電為福建三安集團旗下的子公司，而三安集團過去短期負債帳務不明已遭到市場強烈質疑，目前該集團總額高達人民幣 86 億元的預付帳款流向，更成為輿論關注的焦點。

去年 3 月底，三安集團合併報表提供的總資產為人民幣 554.31 億元，總負債為 357.08 億元，在扣除非控制權益後，歸屬於三安集團的母公司股東權益只有人民幣 71.2 億元。



在淨資產只有人民幣 71.2 億淨資產的情況下，三安集團對外的預付帳款卻高達 86 億元。

而根據公開數據顯示，占三安集團預付帳款排名前五大企業的預付帳款餘額，合計為人民幣 39.34 億元，占去年 3 月底預付款的 45.56%。

其中，泉州銳取商貿有限公司在中國企業分類屬於小微企業，註冊資本人民幣 200 萬元，納稅類型為小規模納稅人，但三安集團對其的預付帳款規模卻達到人民幣 9.59 億元。

另一家安溪通恆貿易有限公司註冊資本更只有人民幣 3 萬元，三安集團對其的預付帳款則達到人民幣 8.49 億元，並且該公司已經連續兩年被安溪縣市場監督管理局列為經營異常。

市場質疑這些錢的流向是真的三安集團向其購買產品，還是有其它目的。而且三安集團向這些小企業購買商品也將產生人民幣 2.3 億以上的增值稅進項稅抵扣損失。

此外，排名前五大預付帳款的另位兩家企業，廈門億亨特貿易有限公司與廈門億彤貿易有限公司，在中國的稅務系統資料中，更是「查詢無此納稅人」，表示這兩家企業已無法從事正常的商業行為，而三安集團對其預付帳款分別達人民幣 9.07 億元，及 6.17 億元。

最後一家安溪聚鴻興有限公司，三安集團對該公司的預付帳款餘額達人民幣 7.49 億元，但在數家工商諮詢系統中，都查無此公司，勉強相似的只有「福建安溪聚鴻興工藝品有限公司」，其主業是做竹、藤、鐵工藝品加工，與 LED 產業相距甚遠。

在三安集團總額高達人民幣 86 億元的預付帳款中，公布的前五大企業都存在各式各樣不符合商業邏輯的問題，是三安集團利用預付帳款科目虛構資產，還是借道這些企業的帳戶挪用公司資金？這就要等待日後三安集團提出合理的說明。不過在說明前，三安光電股價仍有很大的機率持續探底，2 年新低可能還不是低點。