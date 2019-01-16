台股盤前─二個正面因素加持 台指期拉高結算可期

台股加權股價指數昨 (15) 日開低走高，終場上漲 97.82 點，收在 9806.04 點，成交值略放大至 978.25 億元，分析師指出，台股出量衝破季線反壓，顯示多方積極拉抬紅包行情，今 (16) 日逢台指期結算，隨著美股持續上揚，且目前外資期現貨偏多布局，期指拉高結算可期，惟早盤日股走跌超過 0.5%、韓股平盤上下震盪，須留意整體亞股的連動。

三大法人昨均呈現買超，合計達 109.04 億元，其中外資大買 91.09 億元、投信續買 1.77 億元，自營商也買超 16.18 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7282 口至 28267 口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 8817 口至 52955 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 10063 口至 27454 口。

美股方面，道瓊指數上漲 155.75 點或 0.65%，收 24065.59 點；S&P500 指數上漲 27.69 點或 1.07%，收 2610.30 點；那斯達克指數上漲 117.92 點或 1.71%，收 7023.83 點；費城半導體指數上漲 2.75 點或 0.23%，收 1197.03 點。整體來看，有助國際股市信心持穩。

台塑集團旗下 DRAM 廠南亞科總經理李培瑛昨表示，保守看上半年 DRAM 市況，預期報價將連跌兩季，因應市場需求減緩，南亞科今年資本支出將較去年腰斬，降至約 100 億元。

科技研調機構集邦科技也出具報告指出，目前 DRAM 市場最大問題並非供給端產出增加，而是需求端在去年第 4 季提前進入淡季，導致庫存攀升問題提早浮現。

台積電 17 日將召開法說，外資再度打預防針，繼先前對首季營收共識為季減 10-15% 後，瑞信、匯豐證券均指出，研判第 1 季營收恐較上季減少 18 和 20%，但仍維持正向投資評等。

由於手機需求減弱，且尚未觸底，美系外資下調中國和台灣智慧手機供應商目標股價，包括股王大立光和中國舜宇光學科技，其中，大立光目標價由原本的 2700 元下修至 2600 元。

蘋果智慧音箱 HomePod 將於 18 日在中國和香港市場開賣，售價人民幣 2799 元，可望拉抬供應鏈如瑞儀的淡季營運表現。

整體來看，法人認為，大盤站穩季線後，可同步見到族群連動拉抬元月效應，不過，距離台股封關僅剩 11 個交易日，隨著美股將進入超級財報周、台積電法說會將登場，再加上長假前的獲利了結賣壓出籠，近來可能持續在季線位置附近震盪，攻高仍有待溫和放量。