【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易談判有進展 台股攻上9800

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 105 點至 9794 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 12.04 點，電子期逆價差縮至 - 0.87 點，金融期逆價差縮至 - 0.64 點。現貨部分，三大法人買超 109.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 7282 口至 28267 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 8817 口至 52955 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 10063 口至 27454 口。

美股週一受中國貿易數據不佳與財報影響，美股四大指數全數收低，費半更是跌幅達到 1.5%，但川普 14 日在白宮表示美國和中國將達成協議，停止貿易戰。美股電子盤早盤開高走高連帶日韓股市同步拉高，台指期早盤隨著亞股漲勢以跳空上漲開出，雖現貨開盤小幅開低，但隨著中國股市受惠三大利多齊聚，人行降準實施首日與擴大逆回購，加上官方放寬 QFII 上限推升陸股開高走高早盤漲幅超過 1%，因此 9 點半過後台指期伊波急拉大漲超過百點更站上 9800 點整數大關。加上陸股下午盤開盤後漲點持續擴大，尾盤資金更大單敲進權值股拉升尾盤指數拉高作收。終場加權指數上漲 97.82 點或 1.008%，收在 9806.04 點，成交量能 981.89 億，較前一日增加 254.15 億。技術面來看，周二日 K 中紅增量且再度突破季線反壓，日 KD 指標持續黃金交叉向上但進入超買區，所幸 MACD 指標仍有利多方續彈，但結算過後若未積極補量，上檔萬點關卡仍有重重壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9750 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 9800 點，賣權未平倉最大量集中在 9700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.3，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.58% 升至 20.94%，賣權平均隱含波動率由 25.17% 降至 24.08%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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