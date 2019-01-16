【馮冠華專欄】指標仍向好，但港股今天或需先行整固

1 月 16 日推介 - 南方 A50 (2822)

1）上日港股市況總結：在上證回升帶動下，恆指週二高開高走，指數在高開 220 點後曾一度大升約 540 點，並成功突破多個熊証重貨區，指數最終以接近全日高位收市，收報 26830 點，上升 531 點並創今年新高。全日成交按日上升約 21% 至 890 億。滬深港通總成交也上升約 29% 至 76 億，流向轉為淨流入，但金額只有 4.7 億。北向也轉為淨流入，金額為人民幣 51.8 億。藍籌 49 升 1 持平。



板塊方面，教育、汽車、內地電訊及 5G 概念表現最突出，中資証券商、兩地地產及手機設備股也不俗。內險和澳門博彩股也有轉強之勢。做空方面，佔大市成交接近持平在 15.5%。牛熊証街貨最新比例是 45:55，重貨區方面，熊証上移至 26900-26949，牛証則不變，仍在 25800-25849。

簡評：一日之差，港股經歷天堂與地獄之別。昨天港股上升的動力，市場普遍指出是源於財政部、發改委及人民銀行在早上記者會講解的政策方向，再加上道指期貨造好，隔晚港股夜期及 ADR 反彈，以及中國 12 月新增貸款超預期所至。當中，財政部指出今年有更大減税降價措施出台，發改委則指要加快 5G 商用運行時間。



老實說，筆者覺得前天的疲弱進出口數據不是意外，昨天的多部委言論也沒有任何新意，奈何市場卻大幅波動。港股在消化了前天的獲利盤後，昨天又完美地屠熊。筆者前天的先低後高預測落空，昨天估計的謹慎市場也錯判，但最終也是屠熊結果，牛熊陰謀論仍是王者。

昨天的升市，在板塊及成交金額上也算配合，藍籌與二三線股均有捧場客。北向資金也大幅上升而南下資金也是近日鮮見的淨流入。再看沽空比率沒有大變化，熊証街貨比率仍較高之下，重貨區 27000 點可視作下一上升目標。權重股滙豐（5）、建行（939）、工行（1398）及平保（2318）均有追落後空間。但相對之下，A 股 ETF 看似勝算較高。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二造好，道指上升 156 點或 0.65%，標指及納指則分別上升 1.07% 及 1.71%。重要消息包括 Netflix 計劃加價，股價急升逾 6% 並帶動納指造好。摩根大通盈利差於預期，但股價先跌後回升。美滙指數回升至 95.97，十年期債息上升至 2.718%，紐約期油反彈約 3% 至 51.99 美元。港股 ADR 回吐 152 點，相當於恆指 26678 點水平。

3）一如所料，英國國會下議院周二大比數否決脫歐協議草案。草案以 432 票反對 202 票贊成被否決，相差 230 票。在野工黨隨即提出不信任動議。

4）個股訊息：蘋果日報－《彭博》報導，小米（1810）某持股人尋求配售不超過 2.31 億股，配售價格區間為 9.28 港元至 9.6 港元，最多套現 22.1 億元。配售價較昨天收市價 9.96 元，折讓 3.6 至 6.8%，由小米在港股上市的保薦人之一的高盛安排。

信報－聯想控股（3396）公布，其股東聯恆永信以總代價約 11.66 億元，向新奧能源（2688）主席王玉鎖夫婦出售 5409 萬股 H 股，佔該公司已發行 H 股約 4.25%，佔全部已發行股份約 2.29%，每股作價 21.56 元，較昨天收市價 22.1 元，折讓 2.44%。

盈利警告股份：丘鈦（1478）、萊蒙國際（3688）及木薯資源（841）。

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