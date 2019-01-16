美股盤中─中美貿易談判擔憂 科技股上漲 震盪走高

道瓊工業平均指數週二中場奮力守住漲勢。中美貿易談判擔憂及摩根大通銀行獲利較預期疲弱，抵銷了科技股的漲勢。道瓊指數一度上漲近 130 點，隨後大幅縮小漲幅，走勢震盪。

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道瓊工業平均指數上漲 85.28 點或 0.36% 至 23995.12。

Nasdaq 指數上漲 82.05 點或 1.19% 至 6987.96。

S&P 500 指數上漲 18.61 點或 0.72% 至 2601.22。

參議員 Grassley 週二說，美國貿易代表 Lighthizer 認為，上週與中國進行的協商，少有進展。中美兩國正試圖達成協定，結束去年開始的貿易戰。

摩根大通股價下跌 1.1%，該銀行公布第四季獲利低於預期，為 15 季以來，首度獲利低於預期。該銀行固定收益債券交易營收亦令人失望。花旗集團週一公布第四季獲利高於預期，但固定收益債券交易營收較預期疲弱。

12 月，美國股市賣壓沉重，促使分析師調降第四季及 2019 年的獲利預估，投資人因而感到緊張。

分析師說，2019 年 S&P 500 企業的獲利預估下修，較平常更糟。下修的幅度大過由 2000 至 2017 年的平均下修幅度。

目前為止，僅 4.75% 的 S&P 500 企業公布了第四季財報，其中 87.5% 的企業獲利高於預期。Netflix 公司的利多消息，削弱了企業獲利擔憂。

Netflix 股價上漲 6%，並帶動科技股上漲，消息指出該公司將調高會員的每月會費 13 至 18%，為逾十年來最大漲幅。

分析師說，投資人對此一高於預期的調幅，抱持正面看法，增加了對訂戶趨勢與營收成長的信心。

投資人亦密切注意英國的政情發展。週二下午，英國國會議員將對梅伊首相的英國脫歐協定，進行投票。

預期政府將遭到挫敗，但投資人將觀望挫敗幅度，評估對英國脫歐或梅伊的領導能力，造成的負面衝擊。