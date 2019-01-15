貴金屬盤後─股市與美元疲弱 黃金收高1.80美元

黃金期貨週一收高，全球股市疲弱及美元下跌，支撑了黃金上漲。但黃金依舊未能上漲至每盎司 1300 美元心理關卡。

中國大陸 12 月出口逾二年來首度下降，引發了全球經濟的擔憂。歐洲數據疲軟，及英國脫歐擔憂，亦增加了經濟的不確定性。

2 月黃金上漲 1.80 美元，或約 1.1%，收於每盎司 1291.30 美元，盤中高點為 1296.60，再度未能測試 1300 美元心理關卡。

黃金於 1 月 4 日曾觸及 1300.40 美元高點，但自 6 月以來，收盤從未達 1300 美元或之上。

3 月白銀上漲 3 美分，或 0.2%，收於每盎司 15.686 美元。

美元指數下跌 0.1% 至 95.556。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

全球股市週一下跌，有助支撑黃金上揚。中國大陸公布 12 月進出口均意外下降，對股市與商品屬利空。投資人擔憂中國經濟進一步減緩，恐壓抑全球經濟成長。

但分析師說，地緣政治擔憂上升，黃金因而上漲。預期黃金不久將能突破 1300 美元。

其他金屬交易方面，3 月銅收於每磅 2.635 美元，下跌 1%。4 月白金下跌 1.9% 至每盎司 802.50 美元。

但鈀金連續第十個交易日上漲，連續第七天創新收盤高點。3 月鈀金上漲 0.3% 至每盎司 1282 美元，較黃金僅低約 10 美元。鈀金上次收盤高於黃金係在 2002 年 10 月。