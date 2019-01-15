王道銀行參股大陸消金公司 金管會點頭了

金管會今（15）日同意王道銀行申請赴大陸北京市參股投資，出資人民幣 2 億元，持股比率 20%，合作對象包括大陸光大銀行、中青旅控股公司。

金管會今 (15) 日同意王道銀行 (2897-TW) 申請赴大陸北京市參股投資「北京陽光消費金融公司」，王道銀行將出資人民幣 2 億元，持股比例 20%。不過金管會強調，本案相關參股投資金額除了受銀行法第 74 條之規範外，亦須併入現行銀行對大陸暴險的總額中控管。

金管會銀行局副局長王立群表示，本案經金管會審查結果，符合「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」相關規定，因此同意王道銀行向大陸主管機關提出申請參股投資北京陽光消費金融公司。

王立群表示，有關北京陽光消金公司，最大股東是中國光大銀行，持股 60%，而王道銀行與大陸中青旅控股公司分別參股 20%，資本額為人民幣 10 億元。

王立群說明，王道銀行目前在中國僅有一家天津辦事處，並無分行據點，而在大陸的消費金融公司主要業務是辦理小額信用貸款，考量消費金融公司的目標客戶是銀行服務方式較少惠及的客群，可滿足不同群體消費者的需求，以與銀行區別經營，因此藉由本次合作加強創新數位金融交流，並逐步熟悉大陸市場。

王立群進一步表示，這是第四家赴大陸成立消金公司的金融機構，之前已經有中信銀、富邦金、凱基銀赴陸申設消金公司。