一場沒有貨幣的貨幣危機 正在辛巴威加速惡化

位於非洲南部的辛巴威沒有自己的貨幣，但諷刺的是，這個國家卻有著嚴重的貨幣危機，而且愈來愈嚴重。

辛巴威的外匯稀缺，燃料、麵包和藥品等必需品價格飆漲，導致購買的隊伍排起長龍，而上周末汽油以每周翻漲一倍的速度來到每公升 3.31 美元，油價之貴居全球之冠，導致首都哈拉雷的民眾抗議爆發衝突。

辛巴威在 2009 年經歷極度惡性通膨，不得不棄用本國的辛巴威幣，轉為流通美元、英鎊、南非蘭特等外國貨幣，央行並開始印製準美元，以應付高漲的政府支出。

辛巴威央行的數據顯示，目前這個國家流通的貨幣嚴重不足，實際現金不到 4 億美元。在外國貨幣成為流通貨幣下，辛巴威形成了一個複雜的匯率制度，同時也成了支付亂象。

消費者可以美元、電子貨幣、債券來支付貨款，儘管辛巴威政府堅持這三種支付工具具有同等價值，但又公開表示，外國人若使用美元，仍然可以每公升 1.32 美元的舊價格購買汽油，使得貨幣亂象更加嚴重。

對此，辛巴威財政部長恩庫貝日前表示，把美元等外幣當作辛巴威的法定貨幣，並不能解決國家所面臨的宏觀經濟問題，而外幣不足企業經營造成困難，政府預計在 12 個月內推出新貨幣。

據辛巴威官方統計，該國通貨膨脹率高達 31%，但巴爾的摩約翰斯 · 霍普金斯大學應用經濟學和惡性通貨膨脹專家 Steve H. Hanke 認為，辛巴威的通膨率遠比官方統計要高得多，應該已達到 186%。

貨幣亂象的壓力也蔓延到金融市場，為了對抗惡性通膨，辛巴威民眾將資金湧入股市，做為避險之道，去年 3 月以來，辛巴威股市飆漲 65％，成為全球漲幅最大的股票市場。