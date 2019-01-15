駿吉-KY今年產能擴增至250櫃 全年每股盈餘挑戰3.5元

東南亞最大槍釘製造商駿吉 - KY(1591)12 月營收受惠機台調整進度優於預期，出貨櫃數較上月提升，預期元月出貨也將提升，預期今年第二季可達成 175 櫃產出，今年全年產能將擴增至 250 櫃滿載，法人指出，駿吉今年隨產能逐步開出，新產品放量下，每股盈餘約 3.5 元。駿吉自結 12 月營收 0.88 億元，月增 7.3%，年增 197.4%，主要為 12 機台調整進度優於預期，出貨櫃數較上個月提升，預期今年 1 月出貨櫃數將持續提升。



公司指出，2019 年將產能擴增至 250 櫃滿載，其中 75 櫃產能會以熱浸鍍鋅釘、不鏽鋼釘等新產品為主，新產品熱浸鍍鋅釘良率達 95%，較中國廠商的 10% 高出許多，毛利率為一般槍釘的 2 倍，目前已小量出貨，待 2019 年新設備進駐量產後，將可挹注業績。



法人指出，在訂單穩定出貨量大增情況下，駿吉盤元庫存天數從 3 個月降低到 1.5 個月，未來公司將不會有去年初進口過多高價盤元使毛利率大跌的情況，加上新增另一家在地盤元供應商，因價格便宜且供貨量穩定，未來將逐步提高其供給量，有助於原物料價格波動風險降低。