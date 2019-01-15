國際中橡去年營收244.3億元 創新高 法人估全年EPS 4.14元

儘管大陸車市放緩，煤焦油報價維持高檔支撐碳煙 N220 每噸報價維持 7500 元人民幣高檔，電池廠能元科技營運成長帶動下，國際中橡 (2104) 去年營收 244.3 億元，年增率 21.34%，創下新高水位，法人預估，全年每股盈餘約 4.14 元。碳煙報價持穩，能元科技接單成長挹注，國際中橡去年第四季營收為 62.81 億元，季減率 3.61%，年增率 19.16%，連續三個季度守穩 60 億元，法人預期，單季毛利率落在 26～27% 之間，每股盈餘仍維持 1 元水準。



不過，國際油價從去年 10 月 80 美元以上高檔，回跌到年底 50 美元，大陸煤焦油亦回跌 2 成，壓抑碳煙的報價，自去年 12 月中旬以來，平均跌幅為 15.5%，創下近五季新低，今年第一季碳煙利差將會縮小。



去年大陸整體車市銷售放緩，電動車有政策鼓勵，市場成長表現優於傳統燃油汽車，由於電動車車體重，對於輪胎要求較高帶動碳煙用量，國際中橡亦發展高性能輪胎、低滾動阻力輪胎、長程胎等高值化產品卡位。