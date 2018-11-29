終端需求偏淡 楠梓電明年動能保守

老字號 PCB 廠商楠梓電 (2316) 後續營運展望，公司對外坦言，終端需求較淡，明年動能保守；至於明年資本支出約 2-3 億元，不會有大幅度增加。楠梓電近幾年營收並沒有大幅成長，公司對外解釋，主要是匯率以及沒有擴產所致，自家設備近幾年來多為汰舊換新，致使過去一年本業表現不理想，近況方面，目前訂單量沒有滿載，稼動率約 7 成多，至於毛利率約 8-10%，也不理想，源自匯率與車用板佔比降低所致。



營運展望方面，因客戶需求降溫，楠梓電自估 11 月與 12 月業績有下滑壓力，法人圈估算，楠梓電 11 月和 12 月營收會在 4.4 億元上下，至於明年，公司提到，目前看來，終端需求偏淡，加上客戶端先前預備的庫存，至今都算高，還在消化，因此預估明年動能保守，而因市況保守，楠梓電也自估明年資本支出約 2-3 億元，不會有大幅度增加，主要用於去瓶頸、汰舊換新，沒有擴廠需求。