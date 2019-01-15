智伸科今年營運可望呈雙位數成長 今日大漲逾半根停板

智伸科 (4551) 是汽車動力暨安全零組件大廠，受惠於占公司營收 70% 以上的汽車事業部業績成長，去年第四季合併營收創下歷年同期新高。展望今年，公司看好汽車事業部營運規模持續擴大，全年有機會保持雙位數成長，並優於全球整體新車銷售市場成長力道。其中，新產品汽油高壓泵浦再獲第二家全球 Tier1 汽車零組件供應商之認證，且可望於今年下半年逐步加入量產出貨行列。股價繼 1 月 10 日站上短天期均線之後，連續大漲 3 個交易日。由於下方的 5 日、10 日及 20 日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且 9 日 KD 指標已於本月 11 日轉為黃金交叉，短線對於多方有利。下檔先以 110～112 元為支撐，較大壓力在 140～145 元間。

