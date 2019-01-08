智伸科107年Q4營收創歷年同期新高 季增7.8%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 公布去年 12 月合併營收為 3.74 億元，月減 7.6%，年減 6.5%。累計第四季合併營收為 11.6 億元，創歷年同期新高，較第三季及同期分別成長 7.8% 及 1.44%，有鑑於第四季大陸汽車市場趨緩影響，智伸科 107 年下半年營收亦繳出優於上半年的成長表現。智伸科表示，107 年第四季營收繳出歷年同期新高，主要受惠占公司營收 70% 以上的汽車事業部業績成長貢獻所致。



智伸科 2018 年以來積極落實擴大汽車接單業務、調整產能配置、優化生產製程及產品組合與客戶結構等重要策略，尤其在新產品汽油高壓泵浦之關鍵零組件及本體逐步挹注公司產能下，良好的產品組合持續改善不僅帶動去年第三季單季毛利率達 29.18%、較第二季增加 2.27 個百分點，推升智伸科下半年營收繳出優於上半年的成長表現。



展望 2019 年，智伸科看好汽車事業部營運規模持續擴大，全年有機會保持雙位數成長，並優於全球整體新車銷售市場成長力道。



智伸科表示，日前旗下新產品汽油高壓泵浦再獲第二家全球一階 (Tier1) 主要汽車零組件供應商之認證，且可望於今年下半年逐步加入量產出貨行列，將帶動智伸科旗下汽車事業部營運邁入下一成長階段；另一方面，智伸科掌握多年與全球 Tier1 汽車零組件供應商共同針對最新技術應用的相關汽車零組件產品，研發設計至開發量產之緊密關係，保持與汽車客戶每年開發新款的關鍵零組件產品，且主要開發新產品仍著重於市場新應用技術以及高市場滲透度產品為主，持續為公司營收中產品組合做調整。

