台股盤中─開平走高漲逾70點 個股表態成短線主流

國內外不確定因素高，國內有市場觀望台積電法說展望，國際上則有美中貿易協議進程、華為事件等，台股今 (15) 日集中市場預估成交量仍縮至不到千億元水準，不過，加權指數平低盤開出後，不僅拉回平盤以上，盤中也不斷向上攻擊，漲逾 70 點，除 5G 題材股走強，還有不少中小型股也轉強各自發揮，個股表現格局已成為短期主流。

類股輪動再次由近來最熱絡的 5G 相關題材領漲，光纖次模組相關廠商光環大漲超過 4%，華星光漲逾 3%；光收發模組中，前鼎續漲逾半根停板，聯鈞、眾達均漲逾 1%；光纖被動元件廠波若威漲半根停板，上銓漲逾 2%，台通漲 1%。

工具機相關族群也再次轉強，直得大漲超過 7%、上銀漲半根停板，亞德客 - KY、全球傳動漲 4%。

自行車族群同樣見到買盤進場拉抬，愛地雅大漲 6%，巨大、日馳漲 2% 之上，美利達漲 1% 之上。

汽車零組件業者雖逢中國車市 28 年來首見衰退的壓力，但有利空出盡的意味，江興鍛大漲 7%、智伸科續漲半根停板，英利 - KY、宇隆和胡連均漲逾 2.5%。

法人指出，隨著上市櫃公司法說會陸續召開，法人調整產業和個股營運評估，台股動能受限，族群性效應減弱，類股轉為個股表現。

其中，台積電 17 日將召開法說會，關於第 1 季的季與年營收成長幅度、配息和資本支出等多項指標，均成半導體重要風向球，統一投顧說明，由於 Apple 下修財測，導致市場對台積電今年營運有疑慮，但實際上台積電本身在 APPLE 外，需求仍強，不排除法說會後走勢可望如大立光一般利空出盡。

就技術面來看，本周下半周季線將開始扣抵 9700 點以下近期相對低檔位置，有利台股向上，中多反彈格局漸成，隨著本周台積電法說、美國財報周登場，若消息優於原先市場預估，或是利空不跌，封關前台股仍有持續反彈的機會。

儘管如此，外資現貨買超趨緩，且期貨淨多單略降至 4.4 萬口，在台股拉高挑戰季線時略顯觀望，顯示台股短線上上攻還是有些許壓力。