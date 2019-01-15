豐田：高性能跑車Supra is back！

豐田汽車 (7203-JP) 於美國時間 14 日，在底特律的 2019 北美車展上展出了第 5 代 Supra 高性能跑車。這輛讓眾多車迷們期盼已久的高性能跑車，採 FR 驅動方式，動力有 Supra 傳統的 3.0 升直列 6 缸渦輪引擎，還有 2.0 升直列 4 缸渦輪引擎可供選擇。

日本預計在 2019 年春天上市，售價尚未定案。在美國方面，預計在 2019 年夏天推出 1500 台的限定車款，售價 5 萬 5250 美元；一般車款則分為兩個等級，售價將從 4 萬 9990 美元起跳。

Supra (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

自豐田在 1978 年首度推出 3.0 升直列 6 缸的 Supra 以來，她就一直是該公司的旗艦跑車象徵。在 2002 年時由於環保意識高漲，一度消失在市場上。而在 2019 年，歷經 17 年後，豐田的傳奇車款正式強勢復出。

Supra 是豐田汽車與 BMW 共同開發，和 BMW 的「Z4」是兄弟車款。企劃與造型設計由豐田主導，BMW 負責車輛的設計與開發。

Supra (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

新車款為前置後驅 (FR) 的雙門跑車，動力來源為 3.0 升直列 6 缸渦輪引擎，最大馬力 340ps、最大扭力 500Nm(1600rpm)。另有一顆 2.0 升直列 4 缸渦輪引擎可供選擇，依調教的不同，最大馬力分為 258ps 及 197ps 兩種選擇。前後重量比為完美的 50:50，車身剛性甚至高於 LEXUS 的「LFA」。

豐田章男與第 5 代 Supra (圖：AFP)

記者會上，豐田汽車的豐田章男社長表示，「在過去，為了成為豐田汽車最頂尖的試車員，曾花費無數的時間與 Supra 相處」。向外界訴說 Supra 對他個人的特別意義，並高舉雙手呼喊「Supra is back!」。

豐田汽車 (7203-JP) 今 (15) 日在東京股市的表現，日本時間 11:18 時上漲 0.67% 股價 6867 日圓。