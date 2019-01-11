中華電結盟韓國 跨國攜手推動5G發展

中華電信 (2412)10 日宣布，執行副總林國豐以「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」共同執行長身分與韓國 5G 論壇(5G Forum) 執行委員會主席金東九博士簽署合作備忘錄(MoU)，建立跨國策略合作夥伴關係，深化雙方在 5G 的技術交流，促進 5G 產業發展。林國豐表示，成立中華電信領航隊的意義在於結合國內產、官、學、研的能量，帶領台灣產業發揮既有硬體製造優勢，結合資通訊軟實力積極開發創新應用，奠定台灣於 5G 全球經濟之重要位置。很高興此次能與國際 5G 發展領先國家之一的韓國 5G Forum 簽署 MoU，此一合作將更加促進台灣 5G 產業發展與國際接軌。



韓國 5G 論壇執行委員會主席金東九博士表示，「我們很認同中華電信領航隊對於推動台灣 5G 產業的努力與貢獻，此次非常榮幸能夠與中華電信領航隊共同組成策略合作夥伴關係，建立合作交流管道。期許未來雙方可透過此合作平台，促使韓國與台灣的電信及資通訊產業更加緊密連結，共同探索與推展 5G 在垂直領域的創新應用。」



中華電信已於 2018 年 11 月獲國家通訊傳播委員會核發 5G 實驗研發電信網路設置使用執照，未來將透過實驗網路與領航隊夥伴合作進行 5G 產品測試及創新應用試驗，共同促進台灣 5G 產業與服務發展，領航邁向國際，打造台灣下一代產業競爭力。