貴金屬盤後─黃金收高2.10美元 本週與本月均上漲

黃金期貨週五溫和收高，本週亦上漲。美元轉弱，美股回檔，提供了黃金市場支撑。

2 月黃金上漲 2.10 美元，或 0.2%，收於每盎司 1289.50 美元，本週上漲 0.3%，但未能突破每盎司 1300 美元心理關卡。

分析師說，預期黃金很快將上漲至 1300 美元水準，股市回檔，中國與俄羅斯央行購買黃金，支撑其貨幣，為利多。聯準會 (Fed) 不急於升息，英國脫歐問題增加，關稅與貿易問題持續，均將有助支撑黃金。

分析師說，美元走勢仍為影響黃金的最大因素。美元指數今日上漲近 0.1%，但本週則下跌 0.6%。

由於 Fed 升息的預期消退，美元可能進一步走低。此外，今年股市可能受到壓力，近來全球經濟情況轉弱，企業獲利可能下降。

美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

週四，Fed 主席鮑爾再度強調，央行具有彈性與耐心，若經濟展望惡化，隨時可以改變政策。他並說，預期 2019 年再升息二次，前題是 2019 年經濟展望非常強勁。

分析師說，若 Fed 停止升息，通貨膨脹上升，則黃金可能上漲至 1425 美元。若未來一年，Fed 升息二次到三次，進一步支撑美元上漲，則黃金可能下跌至 1100 美元。

其他金屬交易方面，3 月白銀上漲 1.3 美分，或近 0.1%，收於每盎司 15.656 美元，本週下跌約 0.8%。3 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.662 美元，本週上漲 0.6%。4 月白金下跌 1% 至每盎司 818 美元，本週下跌 1.1%。

3 月鈀金上漲 0.4% 至每盎司 1278.70 美元，連續第六天創新收盤高點，本週上漲 3.6%。