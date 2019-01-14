詠昇今年3動能帶動 營收、獲利挑戰歷史高點

連接線 / 器材廠詠昇 (6418-TW) 即將上櫃，董事長黃塗城指出，今年可望受惠 OLED 電視的換機潮，加上 Type-C 需求成長，伴隨利基型產品出貨，今年有望迎來業績爆發年，法人預估，詠昇今年營收獲利均可望挑戰新高，每股純益將達 2-2.5 元之間。

黃塗城指出，今年預計 LCD 面板電視將出現一波換機潮，帶動 QD(量子點)、OLED 電視銷售成長 40-60%，其中公司占韓系客戶比重由去年 25% 提升至今年 40%，預計業績將明顯回溫。

此外，黃塗城表示，近年也衝刺 Type-C 應用，去年打入美系手機大廠，而隨著今年 Type-C 需求看俏，公司也在今年拓增 4 條自動化產線，預計第 2 季全數投產，全年出貨量將達到 4500 萬顆。

此外，詠昇也朝向利基型產品發展，連接器打進德系廠商的血氧測試設備，今年在需求成長下，營收占比可望提升至 1 成，另外像是電子菸、掃地機器人等利基型應用。

詠昇去年第 4 季營收 2.34 億元，季增 3%、年減 0.6%，詠昇去年全年營收 8.8 億元，年減 9.9%，目前詠昇產品應用來看，工業比重 43%、非 3C 類的電子 29%、3C 電子 21%、醫材 6%、汽車電子 1%。