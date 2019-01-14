三顧與義大醫院院長簽署合約 攻再生醫學領域

三顧 (3224-TW) 今 (14) 日與義大醫院簽署合作合約，將三顧的細胞層片與外科手術做結合，進軍再生醫學領域，三顧總經理唐洪德表示，這個技術符合特管法規定，只要通過衛福部審查，將可以正式用來修復膝蓋軟骨缺損，在再生醫學領域再下一城。

三顧指出，細胞治療的特色，是將自體培養出來的軟骨層片放回受損的膝蓋部位，讓軟骨層片能夠貼合傷口，使軟骨自行再生，三顧技術長劉恆宇強調，細胞軟骨再生不容易，但三顧能夠做到三層堆疊的技術，「是新的里程碑」，劉恆宇指出，以三顧的細胞層片技術，搭配上骨科與神經外科的權威醫師杜元坤的「杜氏刀法」，可以讓膝關節炎病患除了置換人工關節以外還有新的選擇。

唐洪德表示，三顧從 2017 年正式朝再生醫學邁進，在不到 2 年的時間中，三顧在技術方面除了引進日本細胞層片的核心技術，公司也研發出皮膚層片、脂肪幹細胞層片等；同時三顧也於去年 10 月底完成 GMP 規模的細胞工廠，目前在試營運的階段，未來通過 TFDA 查廠後，便能立即進入量產階段。

三顧目前已跟台大、北醫、三總、新光、高醫與高雄長庚等醫院簽署備忘錄，未來希望能完成至少 12 家的教學醫院合作簽署，將軟骨細胞再生術導入醫院內，除此之外，三顧也指出，未來會陸續依照特管法向衛福部申請審查，將軟骨細胞再生技術推廣出去。