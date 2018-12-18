越冷業績越熱 特力旗下HOLA保暖商品本週業績增四成

本週入冬第一波冷氣團報到，預期北台灣低溫下探 12 度，特力 (2908) 旗下 HOLA 特力和樂看好保暖商機，精選實用好入手的抱枕、踏墊、地毯、蓋毯等家用紡織品，打造全方位保暖居家，而在冷氣團加持下，HOLA 提到，本週保暖用品銷量較上週成長近四成，而隨氣溫持續下探，預估業績也將持續成長。HOLA 表示，上週氣溫下滑至 15 度，保暖商品買氣明顯成長，綜觀各類保暖用品上週業績對比前一週平均成長 3-4 成，地毯單週業績翻倍成長；手插枕部分款式熱銷一空，已緊急追加貨量，預計 1 月初到貨，本週冷氣團正式報到，預期業績成長將持續攀升。



隨冷氣團報到，HOLA 保暖商品業績也持續成長，HOLA 指出，今年秋冬新推出動物造型長抱枕，11 月開賣至今熱銷近 2000 件，上週銷量相較前幾週更有 1.5 倍成長，屬新品中表現極亮眼的居家好物；可兼當午休枕的米奇、維尼系列手插枕，在迪士尼魅力帶動下，三週熱銷 4000 件，其中米妮及維尼更是熱銷一空，追加貨量預計於 1 月初到貨。