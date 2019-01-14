磐采涉嫌竊取碩禾營業秘密 遭新竹地檢署提起公訴

興櫃化工廠磐采 (4765-TW) 董事長李忠訓與部屬等人，因涉嫌共謀竊取碩禾 (3691-TW) 太陽能導電鋁漿機密資料，遭新竹地檢署提起公訴。磐采今 (14) 日表示，太陽能導電漿產品是從 2011 年開始自主研發，並未直接或間接取得任何來自碩禾所聲稱遭竊取的營業秘密，將全力配合調查，以儘速釐清事實真相。

磐采成立於 1997 年，為紫外線固化化學品製造公司，主要產品為紫外線固化接著劑，應用於電子業、玻璃金屬藝品等和太陽能導電膠，適用於單晶矽、多晶矽為矽太陽能電池的背表面相接觸。

據媒體報導，磐采董事長李忠訓因考量光碟產業逐漸沒落，與總經理沈文昌、副總經理兼董事白友欽等人，共謀透過對手碩禾內應，取得太陽能導電鋁漿機密資料，甚至利用碩禾的實驗設備，替磐采調製鋁漿樣品後再攜出。

且事後李忠訓還在與公司股東商議後，提供 2 名內應共 250 張磐采股票，遭新竹地檢署依違反營業秘密法「以竊取之不正方法而取得營業秘密後進而使用」罪嫌，將全案提起公訴。

檢方表示，磐采透過竊取碩禾的營業秘密，研發出太陽能導電鋁漿產品 SA003、 SA005 等，節省大量人力物力，並快速縮短技術差距，搶占產品市場，從事不公平競爭且獲得利益，並對碩禾造成損害，

對此，磐采今日表示，將全力配合調查，以儘速釐清事實真相，並將繼續委請律師進行訴訟程序，該公司並強調，其太陽能導電漿產品是從 2011 年開始進行自主研發，公司及相關管理階層並未直接或間接取得任何來自碩禾所聲稱遭竊取的營業秘密。