瑞智盼今年業績再創新高 出貨目標挑戰2000萬台

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 上週五舉行旺年會，董事長陳盛沺指出，2018 年瑞智營收及出貨量都創新高，今年目標也要持續成長，並提升市場佔有率，2019 年內部目標銷售量要挑戰 2000 萬台、再創新高水準。瑞智 2018 年總銷售量達 1902 萬台，全年合併營收攀升至 225.06 億元，雙雙創下史上新高，營收年增 13.52%。



陳盛沺指出，瑞智 5 年前喊出 2019 年壓縮機出貨量達到 1900 萬台目標已提前於 2018 年達陣，展望 2019 年，營收及出貨量都要比去年成長，雖然有美中貿易戰影響全球景氣，保守看待出貨量，不過內部目標則訂在 2000 萬台高水準。



瑞智去年董事長決議斥資新台幣 1.75 億元在桃園觀音廠內增設 1 條年產 200 萬台壓縮機組裝線，預計 2019 年上半年完成設備安裝，第三季正式投產，隨著第四季旺季來臨，屆時在產能放大，營收規模可望進一步放大。