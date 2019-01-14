鴻名兩大事業群業績續增 東南亞生產效益有望逐步放大

鴻名 (3021) 去年在線材連接器及系統整合兩大事業群均維持穩定成長動能下，推升全年營收達 23.8 億元，年增 13.7%，創下逾十年新高。展望 2019 年，鴻名指出，將持續涉入新的應用面向，再加上東南亞生產基地效益漸顯，盼為營運注入新動能。 鴻名去年 12 月營收 2.16 億元，較前年同期成長 12.9%；去年第四季營收 6.14 億元，年增 14.5%，為去年第二季以來第三個季度單季營收站上 6 億元；累積去年全年營收 23.80 億元，年增 13.7%，亦是連續第五年營收增長。



鴻名表示，線材連接器事業群受惠於 IT、事務機及車用電子客戶訂單延續，另外在今年起菲律賓廠接單生產漸有斬獲，整體表現不俗；系統整合事業群方面，新舊客戶除了新專案添購資訊設備，整備換機的需求亦陸續浮出，最末季也是年底傳統旺季，在資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等各方面表現較優於年初預期。