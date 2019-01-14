宏觀去年營運表現平平 法人估每股淨利與前年相近

射頻晶片供應商宏觀 (6568) 受到 MLCC 與 DRAM 缺貨影響，去年營運表現平平，法人圈估，該公司去年每股淨利恐僅 9.27 元，微幅低於 2017 年每股淨利的 9.65 元。宏觀主要產品為地面廣播、電纜、衛星、光纖等所有廣播接收的射頻晶片，公司提到，長期應用領域將延伸至資料中心與物聯網。以 2018 年營收占比來看，TV、STB、衛星、光纖之營收貢獻度分別為 37%、35%、28% 及 1%。



去年第四季，拜 MLCC、DRAM 缺貨等干擾結束，加上 STB 市況回升、衛星持續成長，俄羅斯標案自 12 月開始出貨，宏觀單季營收 3.17 億元，季增 4%、年增 7%，單季毛利率可望回升。法人圈估算，宏觀 2018 年營收 11.18 億元，年增 1%，毛利率維持 45% 以上，全年稅後淨利率 20%，每股淨利約 9.2 元到 9.3 元間。