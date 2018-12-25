瑞智明年銷售保守維持今年水準 通過高階人事案

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532) 董事會通過高階人事案，集團執行長由瑞智總經理馮明法兼任，集團營運營運長由瑞智副總經理吳以文兼任，行銷長由瑞智 (青島) 總經理牛永光出任、遺缺由瑞智 (青島) 副總經理王周強升任，所有人事均從明年元旦起生效。展望 2019 年營運，受到市況不明確影響，以保守來看，壓縮機出貨量維持今年約 1900 萬台或小幅成長。瑞智指出，瑞智大陸廠生產線在 12 月底均加班趕工，12 月出貨可望勝過 11 月的 155.6 萬台，累計前 11 月銷售 1702.86 萬台，年增 5.81%，全年出貨接近 1900 萬台，銷售創史上新高。



瑞智累計前 11 月合併營收 201.62 億元，不僅突破 200 億元大關，並創下新高紀錄，年增 12%，超越去年全年營收，法人估，今年營收將可挑戰 220 億元，締造新高紀錄。



因應美中貿易戰，瑞智日前董事會通過斥資 1.73 億元在桃園觀音廠內增設 1 條年產 200 萬台壓縮機最後組裝線，也訂購設備，預計明年第三季即可進入投產，以美國及台灣市場為主。