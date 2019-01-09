瑞智去年營收及銷售量均創高 桃園觀音廠Q3投產

全球第四大壓縮機廠瑞智精密 (4532)2018 年總銷售量達 1902 萬台，使得全年合併營收攀升至 225.06 億元，創史上新高。公司 2019 年銷售目標上看 1950 萬台，持續挑戰歷史新高紀錄。瑞智指出，受惠歐美外銷旺季，大陸廠生產線月底均加班趕工，使得單月營收達到 23.44 億元，不僅創單月新高紀錄，月增 32%，年增 28%，單月銷售量衝到 200 萬台，也創下新高。



展望 2019 年營運，瑞智認為，整體市況不明確，目前以保守看待，全年壓縮機出貨量維持去年 1900 萬台或小幅成長，樂觀目標上看 1950 萬台。



因應中美貿易戰，瑞智去年董事長決議斥資新台幣 1.75 億元在桃園觀音廠內增設 1 條年產 200 萬台壓縮機組裝線，預計 2019 年上半年完成設備安裝，第三季正式投產。