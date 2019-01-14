是否該排除華為？波蘭呼籲歐盟與北約制定共同立場

華為波蘭高層涉間諜案，華為雖然已經在上週六 (12 日) 晚發表聲明，指波蘭代表處員工王偉晶因個人原因涉嫌犯法被捕，已遭到解雇，但未能釐清外界疑慮。波蘭內政部長呼籲歐盟與北約制定共同立場，研究是否將華為剔出市場。

之前美國多次指控華為設備設有後門，並施壓盟國禁用相關設備，華為則一再否認間諜活動的指控。對波蘭主管被捕一事，華為發表聲明指出，公司「一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，合規經營，並要求所有員工遵守所在國法律法規」，強調波蘭對王偉晶的指控，與華為無關。

波蘭國家安全局也澄清，表示這次捕捕行動是針對個人，並非指控華為從事間諜活動。但另一方面，內政部長 Joachim Brudzinski 向當地電台表示，波蘭希望繼續與中國合作，但仍須就是否排除華為在某些市場之外進行商討。

Brudzinski 指出，北約內部對華為也有疑慮，因此最合理的做法，是由歐盟與北約成員國討論，針對華為制定共同立場。

波蘭網路安全主管 Karol Okonski 表示，華沙正考慮提出建議，將華為排除在 IT 市場之外。

恐對華為業務帶來巨大衝擊

Kaiyuan Capital 董事總經理 Brock Silvers 表示，由於歐洲是華為的關鍵收入來源，員工在波蘭被逮捕指空，可能對華為的業務產生「非常重大的影響」，無論此事最後結果為何，華為 2019 年在歐洲業務都難逃損失。

澳洲國立大學訪問學者 Adam Ni 認為，華為快速解雇王偉晶，說明公司試圖與他參與的任何行 動保持距離。2019 年將是華為在歐盟關鍵的一年，歐盟國家對華為的懷疑態度在升高，這則消息再一次打擊華為。

對華為來說，更大的壓力依舊來自美國。美國商務部已針對華為矽谷研發子公司 Futurewei Technologies，不續發其出口許可證，等同於禁止他們將在美研發的技術運回中國。

網路安全公司 Carbon Black 執行長 Tom Kellerman 表示，這是加大對中國施壓多方面努力的一部分。 美國政府相信，整個華為供應鏈都會受到打擊。

華為一直在海外推廣其 5G 設備，但長期以來，因華為創辦人任正非的中共軍方的關係，許多西方安全專家認為，華為無法擺脫中國官方控制，需擔心政治動機造成的安全問題。