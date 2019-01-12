台股短線聚焦資金行情 長線靠5G與電動車族群表現

台股本週大漲 376 點，單週大漲逾 4% 成功收復季線，投信認為，在美中股市反彈帶動下，台股可望受惠於資金挹注，加權指數短線可望持續上揚，建議可鎖定 5G 題材長線逢低布局。

投信進一步表示，5G 預計將在今年投入基礎建設，屆時可望帶動部分設備廠商業績；而電動車趨勢持續，為各主要國家政策、汽車大廠布局重點，相對較不受全球汽車銷售量放緩影響，但要注意的是，對於漲多個股較不建議過度積極，才能避開獲利了結賣壓所造成股價震盪。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄說，聯準會一改過去「偏鷹」態度，言明未來貨幣政策將有更多彈性，引發市場聯想，預期聯準會今年可能暫緩升息腳步，加上中國降稅減費政策、推行貨幣寬鬆吸引資金回流市場，帶動美、陸股市反彈上攻。

周書玄表示，美中官方政策方向激勵股市走揚，且美國預告未來可能結束升息循環，美元指數未來走強力道有限，預料資金可望回流新興市場，進一步激勵亞股重拾漲勢。

周書玄指出，美中貿易逐步建立協商架構、美國聯準會政策意向有利美股，且中國人行降準等利多政策帶動陸股反彈，近日全球市場情緒明顯改善，在美陸兩大股市帶動下，激勵亞股跟進上漲。

下周即將進入美股企業財報公布期，現階段美國經濟數據相對穩定，雖科技業景氣短期進入調整，但長線技術進步動能仍在，預估在景氣調整結束後，可望重拾成長力道。

對應到台股的部分，周書玄說，半導體、蘋概族群此波展望修正主因來自終端需求不振，日前再有蘋果下修財測衝擊，不過去 (2018) 年以來股價已逐步反映利空，隨市場氛圍轉佳、落底跡象浮現，促使資金開始注意向上轉機。

舉例來說，光學產業受制於智慧型手機需求疲弱，但可望受惠於行動裝置鏡頭朝高階規格發展，與多鏡頭滲透率提升趨勢，同半導體權值擁技術優勢，未來將續為台股上漲動能。

不過周書玄也提醒，近期仍須關注美中貿易談判不確定因素，廠商上半年的庫存調整較以往艱辛，此外，美國政府停擺風險可能影響美中貿易談判進展，這些都將牽動國際資金操作台股的態度。

