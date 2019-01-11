下游降價！iPhone XR中國售價砍400人民幣 京東、蘇寧易購售價均低於蘋果官網

外電週四 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機 XR 在中國銷售渠道降價約 100 美元，繼週三 (9 日) 深圳「華強北」等中國上游經銷商傳出 iPhone 新機降價之後，週四 (10 日) 包括京東、淘寶等下游電商平台，亦立刻跟進調低價格、反應 iPhone 降價。

《雅虎財經》週四報導，一位自蘋果進貨產品再出售給經銷商和零售商的蘋果合作夥伴，將 iPhone XR 的價格自人民幣 5980 元 (881 美元) 調降至 5380 元 (793 美元)，另外還能再使用人民幣 150 元 (22 美元) 的折價券。

該蘋果合作夥伴稱，蘋果要求調降售價以提高 iPhone XR 銷售量。

許多蘋果產品的中國販售商已降價出售 iPhone XR。京東電商 (JD.com) 提供顧客人民幣 400 元折價券，可以將 iPhone XR 的售價壓低至 6099 元 (899 美元)。

京東網站上 iPhone 賣場紛紛跟上降價潮 （圖：京東網站截圖）

蘇寧易購 (Suning) 上的 iPhone XR 售價則在 6199 元 (914 美元)。

蘇寧易購上的賣家也跟進降價

上述價格均低於蘋果官網和零售商店的 XR 售價 6499 元 (958 美元)。

這個折扣剛好趕在中國 2 月農曆年之前，可望刺激 XR 銷售量。一份近期報導推測，針對 iPhone XR、XS 和 XS Max，蘋果接下來 3 個月約莫減產 10%。

此前蘋果曾在 1 月 2 日重磅宣布下修財測，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，故迫使蘋果下調 2019 會計年度第一季財測。

此前週三 (8 日) 晚間，陸媒《每日經濟新聞》指出，深圳「華強北」手機經銷商收到了來自蘋果的降價訊息，iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 等產品均開始降價，其中 XR 降幅最大。

蘋果在中國沒有直接提供設備津貼，但在蘋果調降採購價後，第三方零售商週二開始實施降價。