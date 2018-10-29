亞泰影像前3季純益年增22% EPS 3.81元

亞光 (3019-TW) 旗下 CIS 模組廠亞泰影像 (4974-TW) 第 3 季在市場旺季效應帶動下，今 (29) 日公布單季稅後純益為 1.05 億元，季減 19%，年增 27%，每股純益 1.45 元；累計前 3 季稅後純益 2.76 億元，年增 22%，每股純益為 3.81 元。

亞泰影像第 3 季營收為 9.61 億元，毛利率為 14.88%，季增 1.08 個百分點，年減 0.55 個百分點，稅後純益為 1.05 億元，季減 19%，年增 27%，每股純益為 1.45 元。

亞太影像前 3 季營收 28.85 億元，毛利率 13.65%，年減 1.78 個百分點，稅後後純益 2.76 億元，年增 22%，已達成去年全年獲利的 92%，每股純益為 3.81 元。

亞太影像第二、三季均為影像感測器 (CIS) 模組出貨旺季，在有利匯兌因素下，帶動獲利挺升。

在亞泰影像基本面部分，總經理吳淑品指出，公司已由中國大陸搬遷每月 30 萬套影像感測器生產設備到緬甸廠，將使當地產能從每月 60 萬套增加至 90 萬套，可望推升緬甸廠營運動能加溫，整體生產設備往緬甸廠搬遷及增加周邊設備已經完成，新設產能並已正式投產。