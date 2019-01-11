達成貿易協議也沒用 陸社科院：中國企業投資美國面臨更大風險

根據《彭博社》報導，中國社會科學院最新報告顯示，受美中貿易戰影響，中國企業投資美國，將面臨更大風險，即使雙方達成貿易協議，也無法改善此情況。

中國社科院報告指出，對中國企業而言，投資風險較小的國家，前 3 名分別為德國、澳洲和紐西蘭。

至於美國，則名列第 14，較去年下滑 4 個名次；此外，在本次調查中，美國與中國關係的評比分數，於 57 個國家中敬陪末座。

這份報告對各國的評比內容，涵蓋了經濟基本面、政治風險、償債能力，以及社會靈活程度；而美國得分最高的項目，是經濟基本面。

主導該報告的研究員、中國社科院經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明表示，及使美中達成貿易協議，中國企業對美國的投資，「也沒有樂觀的空間」。

「川習會」後首次美中貿易談判，於週三落幕，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

不過，上述聲明並未提供足夠細節，且雙方在關鍵議題上，仍存有歧見，市場樂觀氛圍也隨之消退。